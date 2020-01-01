RYI Unity (RYIU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RYI Unity (RYIU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RYI Unity (RYIU) tokennel kapcsolatos információk RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience Hivatalos webhely: https://www.ryi-unity.com/ Fehér könyv: https://ryi-unity.gitbook.io/ryi-unity-gitbook/ Vásárolj most RYIU tokent!

RYI Unity (RYIU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RYI Unity (RYIU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.65K $ 2.65K $ 2.65K Teljes tokenszám: $ 19.76M $ 19.76M $ 19.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.46K $ 3.46K $ 3.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.283518 $ 0.283518 $ 0.283518 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017497 $ 0.00017497 $ 0.00017497 További tudnivalók a(z) RYI Unity (RYIU) áráról

RYI Unity (RYIU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RYI Unity (RYIU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RYIU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RYIU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RYIU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RYIU token élő árfolyamát!

RYIU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RYIU kapcsán? RYIU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RYIU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

