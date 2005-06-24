Runner on ETH (RUNNER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Runner on ETH (RUNNER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Runner on ETH (RUNNER) tokennel kapcsolatos információk Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s. Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat. Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner. The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work. Hivatalos webhely: https://runneroneth.xyz/ Vásárolj most RUNNER tokent!

Runner on ETH (RUNNER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Runner on ETH (RUNNER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 64.86K $ 64.86K $ 64.86K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.86K $ 64.86K $ 64.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.0041495 $ 0.0041495 $ 0.0041495 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Runner on ETH (RUNNER) áráról

Runner on ETH (RUNNER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Runner on ETH (RUNNER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUNNER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUNNER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUNNER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUNNER token élő árfolyamát!

RUNNER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUNNER kapcsán? RUNNER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUNNER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

