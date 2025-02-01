Runbot (RBOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Runbot (RBOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Runbot (RBOT) tokennel kapcsolatos információk Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Hivatalos webhely: https://runbot.io Fehér könyv: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Vásárolj most RBOT tokent!

Runbot (RBOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Runbot (RBOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 342.22K $ 342.22K $ 342.22K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.83M $ 11.83M $ 11.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 Minden idők mélypontja: $ 0.02687026 $ 0.02687026 $ 0.02687026 Jelenlegi ár: $ 0.02893976 $ 0.02893976 $ 0.02893976 További tudnivalók a(z) Runbot (RBOT) áráról

Runbot (RBOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Runbot (RBOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RBOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RBOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RBOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RBOT token élő árfolyamát!

