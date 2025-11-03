Rugflip (RFLIP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.16% Árváltozás (1D) -5.35% Árváltozás (7D) -23.63% Árváltozás (7D) -23.63%

Rugflip (RFLIP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RFLIP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RFLIP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RFLIP változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -5.35% az elmúlt 24 órában, és -23.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rugflip (RFLIP) piaci információk

Piaci érték $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Forgalomban lévő készlet 989.95M 989.95M 989.95M Teljes tokenszám 989,951,741.584634 989,951,741.584634 989,951,741.584634

A(z) Rugflip jelenlegi piaci plafonja $ 6.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RFLIP keringésben lévő tokenszáma 989.95M, és a teljes tokenszám 989951741.584634. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.99K.