rudi (RUDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00013484 24h alacsony $ 0.00014832 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01784483 Legalacsonyabb ár $ 0.00013127 Árváltozás (1H) -3.05% Árváltozás (1D) -2.58% Árváltozás (7D) -29.89%

rudi (RUDI) valós idejű ár: $0.00013463. Az elmúlt 24 órában, a(z)RUDI legalacsonyabb ára $ 0.00013484, legmagasabb ára pedig $ 0.00014832 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RUDI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01784483, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00013127 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RUDI változása a következő volt: -3.05% az elmúlt órában, -2.58% az elmúlt 24 órában, és -29.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

rudi (RUDI) piaci információk

Piaci érték $ 135.22K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 135.22K Forgalomban lévő készlet 999.33M Teljes tokenszám 999,330,184.163601

A(z) rudi jelenlegi piaci plafonja $ 135.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RUDI keringésben lévő tokenszáma 999.33M, és a teljes tokenszám 999330184.163601. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 135.22K.