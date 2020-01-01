Rubicon (RUBI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rubicon (RUBI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rubicon (RUBI) tokennel kapcsolatos információk Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity. Hivatalos webhely: https://www.rubicon.finance/ Fehér könyv: https://www.rubicon.finance/whitepaper Vásárolj most RUBI tokent!

Rubicon (RUBI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rubicon (RUBI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 401.68K $ 401.68K $ 401.68K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 454.68M $ 454.68M $ 454.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.00153325 $ 0.00153325 $ 0.00153325 Minden idők mélypontja: $ 0.00006227 $ 0.00006227 $ 0.00006227 Jelenlegi ár: $ 0.00088342 $ 0.00088342 $ 0.00088342 További tudnivalók a(z) Rubicon (RUBI) áráról

Rubicon (RUBI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rubicon (RUBI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUBI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUBI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUBI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUBI token élő árfolyamát!

RUBI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUBI kapcsán? RUBI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUBI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

