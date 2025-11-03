Rowan Coin (RWN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00188642 $ 0.00188642 $ 0.00188642 24h alacsony $ 0.00188712 $ 0.00188712 $ 0.00188712 24h magas 24h alacsony $ 0.00188642$ 0.00188642 $ 0.00188642 24h magas $ 0.00188712$ 0.00188712 $ 0.00188712 Minden idők csúcspontja $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +0.03% Árváltozás (7D) +2.00% Árváltozás (7D) +2.00%

Rowan Coin (RWN) valós idejű ár: $0.00188707. Az elmúlt 24 órában, a(z)RWN legalacsonyabb ára $ 0.00188642, legmagasabb ára pedig $ 0.00188712 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RWN valaha volt legmagasabb ára $ 0.364176, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RWN változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.03% az elmúlt 24 órában, és +2.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rowan Coin (RWN) piaci információk

Piaci érték $ 367.98K$ 367.98K $ 367.98K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Forgalomban lévő készlet 195.00M 195.00M 195.00M Teljes tokenszám 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

A(z) Rowan Coin jelenlegi piaci plafonja $ 367.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RWN keringésben lévő tokenszáma 195.00M, és a teljes tokenszám 545000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.03M.