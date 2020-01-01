ROVR Network (ROVR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ROVR Network (ROVR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ROVR Network (ROVR) tokennel kapcsolatos információk ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Hivatalos webhely: https://rovr.network Vásárolj most ROVR tokent!

ROVR Network (ROVR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ROVR Network (ROVR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 121.85M $ 121.85M $ 121.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.02158741 $ 0.02158741 $ 0.02158741 Minden idők mélypontja: $ 0.00865958 $ 0.00865958 $ 0.00865958 Jelenlegi ár: $ 0.00936907 $ 0.00936907 $ 0.00936907 További tudnivalók a(z) ROVR Network (ROVR) áráról

ROVR Network (ROVR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ROVR Network (ROVR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROVR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROVR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROVR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROVR token élő árfolyamát!

