Routine Coin (ROU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Routine Coin (ROU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Routine Coin (ROU) tokennel kapcsolatos információk Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Hivatalos webhely: https://routinecoin.info Fehér könyv: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Vásárolj most ROU tokent!

Routine Coin (ROU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Routine Coin (ROU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.21K $ 38.21K $ 38.21K Teljes tokenszám: $ 342.16M $ 342.16M $ 342.16M Keringésben lévő tokenszám: $ 342.12M $ 342.12M $ 342.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.21K $ 38.21K $ 38.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011168 $ 0.00011168 $ 0.00011168 További tudnivalók a(z) Routine Coin (ROU) áráról

Routine Coin (ROU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Routine Coin (ROU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROU token élő árfolyamát!

ROU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROU kapcsán? ROU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

