roule token (ROUL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00858746 Legalacsonyabb ár $ 0.00109265 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -2.89%

roule token (ROUL) valós idejű ár: $0.00395525. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROUL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROUL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00858746, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00109265 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROUL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

roule token (ROUL) piaci információk

Piaci érték $ 286.07K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 395.53K Forgalomban lévő készlet 72.33M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) roule token jelenlegi piaci plafonja $ 286.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROUL keringésben lévő tokenszáma 72.33M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 395.53K.