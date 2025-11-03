TőzsdeDEX+
A(z) élő roule token ár ma 0.00395525 USD. Kövesd nyomon a(z) ROUL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ROUL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

roule token Ár (ROUL)

Nem listázott

1 ROUL-USD élő ár:

$0.00395525
$0.00395525$0.00395525
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
roule token (ROUL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:19 (UTC+8)

roule token (ROUL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00858746
$ 0.00858746$ 0.00858746

$ 0.00109265
$ 0.00109265$ 0.00109265

--

--

-2.89%

-2.89%

roule token (ROUL) valós idejű ár: $0.00395525. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROUL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROUL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00858746, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00109265 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROUL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

roule token (ROUL) piaci információk

$ 286.07K
$ 286.07K$ 286.07K

--
----

$ 395.53K
$ 395.53K$ 395.53K

72.33M
72.33M 72.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) roule token jelenlegi piaci plafonja $ 286.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROUL keringésben lévő tokenszáma 72.33M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 395.53K.

roule token (ROUL) árelőzmények USD

A(z) roule tokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) roule token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0013736563.
A(z) roule token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) roule token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0013736563-34.72%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

roule token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) roule token (ROUL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) roule token (ROUL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) roule token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) roule token árelőrejelzését most!

roule token (ROUL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) roule token (ROUL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ROUL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: roule token (ROUL)

Mennyit ér ma a(z) roule token (ROUL)?
A(z) élő ROUL ár a(z) USD esetében 0.00395525 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ROUL ára a(z) USD esetében?
A(z) ROUL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00395525. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) roule token piaci plafonja?
A(z) ROUL piaci plafonja $ 286.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ROUL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ROUL keringésben lévő tokenszáma 72.33M USD.
Mi volt a(z) ROUL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ROUL mindenkori legmagasabb ára 0.00858746 USD.
Mi volt a(z) ROUL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ROUL mindenkori legalacsonyabb ára 0.00109265 USD.
Mekkora a(z) ROUL kereskedési volumene?
A(z) ROUL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ROUL ára emelkedni fog idén?
A(z) ROUL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROUL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:19 (UTC+8)

roule token (ROUL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

