Rough Love Potion (RLP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rough Love Potion (RLP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Rough Love Potion (RLP) tokennel kapcsolatos információk Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis. Hivatalos webhely: https://tama.meme/token/0x1467c159680db9255cc07fea22e1718fee896aae Vásárolj most RLP tokent!

Rough Love Potion (RLP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rough Love Potion (RLP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Rough Love Potion (RLP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rough Love Potion (RLP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RLP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RLP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

RLP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RLP kapcsán? RLP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RLP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

