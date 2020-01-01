Ropirito (ROPIRITO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ropirito (ROPIRITO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Ropirito (ROPIRITO) tokennel kapcsolatos információk

ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.

Hivatalos webhely:
https://pump.fun/coin/CtaVq7fp5xwYFenGQypqdK97LJhTD72GgRsY8e4Npump

Ropirito (ROPIRITO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ropirito (ROPIRITO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 62.40K
$ 62.40K
Teljes tokenszám:
$ 999.73M
$ 999.73M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.73M
$ 999.73M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 62.40K
$ 62.40K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.02334535
$ 0.02334535
Minden idők mélypontja:
$ 0.00004826
$ 0.00004826
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

Ropirito (ROPIRITO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Ropirito (ROPIRITO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROPIRITO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ROPIRITO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ROPIRITO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROPIRITO token élő árfolyamát!

ROPIRITO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROPIRITO kapcsán? ROPIRITO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.