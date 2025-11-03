TőzsdeDEX+
A(z) élő ROOKIE CARD ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ROOKIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ROOKIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ROOKIE

ROOKIE árinformációk

Mi a(z) ROOKIE

ROOKIE hivatalos webhely

ROOKIE tokenomikai adatai

ROOKIE árelőrejelzés

ROOKIE CARD Ár (ROOKIE)

Nem listázott

1 ROOKIE-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ROOKIE CARD (ROOKIE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:07:20 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.76%

-11.80%

-11.80%

ROOKIE CARD (ROOKIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROOKIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROOKIE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROOKIE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.76% az elmúlt 24 órában, és -11.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ROOKIE CARD (ROOKIE) piaci információk

$ 19.09K
$ 19.09K$ 19.09K

--
----

$ 19.09K
$ 19.09K$ 19.09K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

A(z) ROOKIE CARD jelenlegi piaci plafonja $ 19.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROOKIE keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999925992.787776. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.09K.

ROOKIE CARD (ROOKIE) árelőzmények USD

A(z) ROOKIE CARDUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ROOKIE CARD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ROOKIE CARD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ROOKIE CARD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.76%
30 nap$ 0-63.44%
60 nap$ 0-82.57%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ROOKIE CARD (ROOKIE) Erőforrás

Hivatalos webhely

ROOKIE CARD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ROOKIE CARD (ROOKIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ROOKIE CARD (ROOKIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ROOKIE CARD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ROOKIE CARD árelőrejelzését most!

ROOKIE helyi valutákra

ROOKIE CARD (ROOKIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ROOKIE CARD (ROOKIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ROOKIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ROOKIE CARD (ROOKIE)

Mennyit ér ma a(z) ROOKIE CARD (ROOKIE)?
A(z) élő ROOKIE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ROOKIE ára a(z) USD esetében?
A(z) ROOKIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ROOKIE CARD piaci plafonja?
A(z) ROOKIE piaci plafonja $ 19.09K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ROOKIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ROOKIE keringésben lévő tokenszáma 999.93M USD.
Mi volt a(z) ROOKIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ROOKIE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) ROOKIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ROOKIE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ROOKIE kereskedési volumene?
A(z) ROOKIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ROOKIE ára emelkedni fog idén?
A(z) ROOKIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROOKIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:07:20 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

