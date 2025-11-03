ROOKIE CARD (ROOKIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.76% Árváltozás (7D) -11.80% Árváltozás (7D) -11.80%

ROOKIE CARD (ROOKIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROOKIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROOKIE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROOKIE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.76% az elmúlt 24 órában, és -11.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ROOKIE CARD (ROOKIE) piaci információk

Piaci érték $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Forgalomban lévő készlet 999.93M 999.93M 999.93M Teljes tokenszám 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

A(z) ROOKIE CARD jelenlegi piaci plafonja $ 19.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROOKIE keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999925992.787776. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.09K.