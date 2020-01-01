Roobee (ROOBEE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Roobee (ROOBEE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Roobee (ROOBEE) tokennel kapcsolatos információk Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Hivatalos webhely: https://roobee.io/ Vásárolj most ROOBEE tokent!

Roobee (ROOBEE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Roobee (ROOBEE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 132.86K $ 132.86K $ 132.86K Teljes tokenszám: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 595.65K $ 595.65K $ 595.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011031 $ 0.00011031 $ 0.00011031 További tudnivalók a(z) Roobee (ROOBEE) áráról

Roobee (ROOBEE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Roobee (ROOBEE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROOBEE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROOBEE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROOBEE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROOBEE token élő árfolyamát!

ROOBEE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROOBEE kapcsán? ROOBEE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROOBEE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

