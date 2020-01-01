RONKE (RONKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RONKE (RONKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RONKE (RONKE) tokennel kapcsolatos információk Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Hivatalos webhely: https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb Vásárolj most RONKE tokent!

RONKE (RONKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RONKE (RONKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Minden idők csúcspontja: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00264944 $ 0.00264944 $ 0.00264944 További tudnivalók a(z) RONKE (RONKE) áráról

RONKE (RONKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RONKE (RONKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RONKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RONKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RONKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RONKE token élő árfolyamát!

RONKE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RONKE kapcsán? RONKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RONKE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

