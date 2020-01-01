Ronda On Sui (RONDA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ronda On Sui (RONDA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ronda On Sui (RONDA) tokennel kapcsolatos információk Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda’s mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way. Hivatalos webhely: https://rondaonsui.com/ Vásárolj most RONDA tokent!

Ronda On Sui (RONDA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ronda On Sui (RONDA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.66K $ 26.66K $ 26.66K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.66K $ 26.66K $ 26.66K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ronda On Sui (RONDA) áráról

Ronda On Sui (RONDA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ronda On Sui (RONDA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RONDA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RONDA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RONDA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RONDA token élő árfolyamát!

RONDA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RONDA kapcsán? RONDA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RONDA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

