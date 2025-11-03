ROLLHUB (RHUB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.16% Árváltozás (1D) -6.01% Árváltozás (7D) -10.36% Árváltozás (7D) -10.36%

ROLLHUB (RHUB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RHUB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RHUB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RHUB változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -6.01% az elmúlt 24 órában, és -10.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ROLLHUB (RHUB) piaci információk

Piaci érték $ 185.26K$ 185.26K $ 185.26K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 185.26K$ 185.26K $ 185.26K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

A(z) ROLLHUB jelenlegi piaci plafonja $ 185.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RHUB keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998960.067986. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 185.26K.