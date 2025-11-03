TőzsdeDEX+
A(z) élő ROLLHUB ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RHUB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RHUB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RHUB

RHUB árinformációk

Mi a(z) RHUB

RHUB fehér könyv

RHUB hivatalos webhely

RHUB tokenomikai adatai

RHUB árelőrejelzés

ROLLHUB Logó

ROLLHUB Ár (RHUB)

Nem listázott

1 RHUB-USD élő ár:

$0.00018526
$0.00018526$0.00018526
-6.00%1D
mexc
USD
ROLLHUB (RHUB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:10 (UTC+8)

ROLLHUB (RHUB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.16%

-6.01%

-10.36%

-10.36%

ROLLHUB (RHUB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RHUB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RHUB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RHUB változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -6.01% az elmúlt 24 órában, és -10.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ROLLHUB (RHUB) piaci információk

$ 185.26K
$ 185.26K$ 185.26K

--
----

$ 185.26K
$ 185.26K$ 185.26K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,960.067986
999,998,960.067986 999,998,960.067986

A(z) ROLLHUB jelenlegi piaci plafonja $ 185.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RHUB keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998960.067986. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 185.26K.

ROLLHUB (RHUB) árelőzmények USD

A(z) ROLLHUBUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ROLLHUB USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ROLLHUB USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ROLLHUB USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.01%
30 nap$ 0-29.79%
60 nap$ 0-41.64%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ROLLHUB (RHUB)

Rollhub is an innovative online crypto casino platform designed to combine the excitement of gaming with the benefits of blockchain technology. Since its launch in 2018, Rollhub has offered players a wide range of casino games, including in-house developed titles and popular partner games. The platform supports multiple cryptocurrencies, enabling fast, secure, and transparent transactions. Rollhub’s unique Wager-to-Mine system allows players to earn RHUB tokens simply by playing, while a deflationary mechanism burns tokens from lost bets to increase their value over time. With a strong focus on fairness, community involvement, and continuous improvements, Rollhub aims to create a fun and rewarding gaming experience for crypto enthusiasts worldwide.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ROLLHUB (RHUB) Erőforrás

ROLLHUB árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ROLLHUB (RHUB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ROLLHUB (RHUB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ROLLHUB rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ROLLHUB árelőrejelzését most!

RHUB helyi valutákra

ROLLHUB (RHUB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ROLLHUB (RHUB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RHUB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ROLLHUB (RHUB)

Mennyit ér ma a(z) ROLLHUB (RHUB)?
A(z) élő RHUB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RHUB ára a(z) USD esetében?
A(z) RHUB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ROLLHUB piaci plafonja?
A(z) RHUB piaci plafonja $ 185.26K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RHUB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RHUB keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) RHUB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RHUB mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) RHUB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RHUB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RHUB kereskedési volumene?
A(z) RHUB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RHUB ára emelkedni fog idén?
A(z) RHUB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RHUB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:10 (UTC+8)

ROLLHUB (RHUB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

