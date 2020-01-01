Rollbit Coin (RLB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rollbit Coin (RLB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rollbit Coin (RLB) tokennel kapcsolatos információk The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Hivatalos webhely: https://rollbit.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Vásárolj most RLB tokent!

Rollbit Coin (RLB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rollbit Coin (RLB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 141.21M $ 141.21M $ 141.21M Teljes tokenszám: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 141.21M $ 141.21M $ 141.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.07284 $ 0.07284 $ 0.07284 További tudnivalók a(z) Rollbit Coin (RLB) áráról

Rollbit Coin (RLB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rollbit Coin (RLB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RLB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RLB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RLB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RLB token élő árfolyamát!

RLB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RLB kapcsán? RLB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RLB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

