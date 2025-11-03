TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Rollback ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ROLL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ROLL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Rollback ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ROLL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ROLL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ROLL

ROLL árinformációk

Mi a(z) ROLL

ROLL fehér könyv

ROLL hivatalos webhely

ROLL tokenomikai adatai

ROLL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Rollback Logó

Rollback Ár (ROLL)

Nem listázott

1 ROLL-USD élő ár:

$0.00076386
$0.00076386$0.00076386
-6.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Rollback (ROLL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:07:09 (UTC+8)

Rollback (ROLL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-6.85%

-22.88%

-22.88%

Rollback (ROLL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROLL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROLL valaha volt legmagasabb ára $ 0.02976526, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROLL változása a következő volt: +0.11% az elmúlt órában, -6.85% az elmúlt 24 órában, és -22.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rollback (ROLL) piaci információk

$ 7.60K
$ 7.60K$ 7.60K

--
----

$ 7.60K
$ 7.60K$ 7.60K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Rollback jelenlegi piaci plafonja $ 7.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROLL keringésben lévő tokenszáma 10.00M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.60K.

Rollback (ROLL) árelőzmények USD

A(z) RollbackUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Rollback USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Rollback USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Rollback USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.85%
30 nap$ 0-65.44%
60 nap$ 0-93.22%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Rollback (ROLL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Rollback árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Rollback (ROLL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Rollback (ROLL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Rollback rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Rollback árelőrejelzését most!

ROLL helyi valutákra

Rollback (ROLL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Rollback (ROLL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ROLL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Rollback (ROLL)

Mennyit ér ma a(z) Rollback (ROLL)?
A(z) élő ROLL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ROLL ára a(z) USD esetében?
A(z) ROLL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Rollback piaci plafonja?
A(z) ROLL piaci plafonja $ 7.60K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ROLL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ROLL keringésben lévő tokenszáma 10.00M USD.
Mi volt a(z) ROLL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ROLL mindenkori legmagasabb ára 0.02976526 USD.
Mi volt a(z) ROLL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ROLL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ROLL kereskedési volumene?
A(z) ROLL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ROLL ára emelkedni fog idén?
A(z) ROLL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROLL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:07:09 (UTC+8)

Rollback (ROLL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,847.06
$107,847.06$107,847.06

-2.05%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,728.54
$3,728.54$3,728.54

-3.23%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.68
$176.68$176.68

-3.86%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0609
$1.0609$1.0609

-15.92%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,728.54
$3,728.54$3,728.54

-3.23%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,847.06
$107,847.06$107,847.06

-2.05%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.68
$176.68$176.68

-3.86%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4208
$2.4208$2.4208

-3.16%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0609
$1.0609$1.0609

-15.92%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07696
$0.07696$0.07696

+669.60%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0248
$0.0248$0.0248

-91.41%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05567
$0.05567$0.05567

+0.81%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07696
$0.07696$0.07696

+669.60%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0004799
$0.0004799$0.0004799

+139.95%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006692
$0.00006692$0.00006692

+82.79%

0G Logó

0G

0G

$1.584
$1.584$1.584

+63.97%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000820
$0.000000000820$0.000000000820

+88.50%