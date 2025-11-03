Rollback (ROLL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02976526 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +0.11% Árváltozás (1D) -6.85% Árváltozás (7D) -22.88%

Rollback (ROLL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROLL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROLL valaha volt legmagasabb ára $ 0.02976526, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROLL változása a következő volt: +0.11% az elmúlt órában, -6.85% az elmúlt 24 órában, és -22.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rollback (ROLL) piaci információk

Piaci érték $ 7.60K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.60K Forgalomban lévő készlet 10.00M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) Rollback jelenlegi piaci plafonja $ 7.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROLL keringésben lévő tokenszáma 10.00M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.60K.