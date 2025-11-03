TőzsdeDEX+
A(z) élő Roco Finance ár ma 0.00762307 USD. Kövesd nyomon a(z) ROCO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ROCO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Roco Finance Ár (ROCO)

$0.00762307
-6.30%1D
-6.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:03 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0076464
24h alacsony
24h alacsony
$ 0.00820939
24h magas
24h magas

$ 0.0076464
$ 0.0076464$ 0.0076464

$ 0.00820939
$ 0.00820939$ 0.00820939

$ 6.32
$ 6.32$ 6.32

$ 0.00669942
$ 0.00669942$ 0.00669942

-1.91%

-6.30%

-16.19%

-16.19%

Roco Finance (ROCO) valós idejű ár: $0.00762307. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROCO legalacsonyabb ára $ 0.0076464, legmagasabb ára pedig $ 0.00820939 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROCO valaha volt legmagasabb ára $ 6.32, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00669942 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROCO változása a következő volt: -1.91% az elmúlt órában, -6.30% az elmúlt 24 órában, és -16.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Roco Finance (ROCO) piaci információk

$ 712.76K
$ 712.76K$ 712.76K

--
----

$ 758.90K
$ 758.90K$ 758.90K

93.50M
93.50M 93.50M

99,552,583.0
99,552,583.0 99,552,583.0

A(z) Roco Finance jelenlegi piaci plafonja $ 712.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROCO keringésben lévő tokenszáma 93.50M, és a teljes tokenszám 99552583.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 758.90K.

Roco Finance (ROCO) árelőzmények USD

A(z) Roco FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000513349859893301.
A(z) Roco Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0018214853.
A(z) Roco Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0015289461.
A(z) Roco Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00128367995916692.

Időszak Változás (USD) Változás (%)
Ma $ -0.000513349859893301 -6.30%
30 nap $ -0.0018214853 -23.89%
60 nap $ -0.0015289461 -20.05%
90 nap $ -0.00128367995916692 -14.41%

Mi a(z) Roco Finance (ROCO)

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Roco Finance (ROCO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Roco Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Roco Finance (ROCO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Roco Finance (ROCO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Roco Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Roco Finance árelőrejelzését most!

Roco Finance (ROCO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Roco Finance (ROCO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ROCO token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Roco Finance (ROCO)?
A(z) élő ROCO ár a(z) USD esetében 0.00762307 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ROCO ára a(z) USD esetében?
A(z) ROCO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00762307. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Roco Finance piaci plafonja?
A(z) ROCO piaci plafonja $ 712.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ROCO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ROCO keringésben lévő tokenszáma 93.50M USD.
Mi volt a(z) ROCO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ROCO mindenkori legmagasabb ára 6.32 USD.
Mi volt a(z) ROCO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ROCO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00669942 USD.
Mekkora a(z) ROCO kereskedési volumene?
A(z) ROCO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ROCO ára emelkedni fog idén?
A(z) ROCO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROCO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:03 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

