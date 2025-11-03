Roco Finance (ROCO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0076464 24h alacsony $ 0.00820939 24h magas Minden idők csúcspontja $ 6.32 Legalacsonyabb ár $ 0.00669942 Árváltozás (1H) -1.91% Árváltozás (1D) -6.30% Árváltozás (7D) -16.19%

Roco Finance (ROCO) valós idejű ár: $0.00762307. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROCO legalacsonyabb ára $ 0.0076464, legmagasabb ára pedig $ 0.00820939 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROCO valaha volt legmagasabb ára $ 6.32, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00669942 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROCO változása a következő volt: -1.91% az elmúlt órában, -6.30% az elmúlt 24 órában, és -16.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Roco Finance (ROCO) piaci információk

Piaci érték $ 712.76K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 758.90K Forgalomban lévő készlet 93.50M Teljes tokenszám 99,552,583.0

A(z) Roco Finance jelenlegi piaci plafonja $ 712.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROCO keringésben lévő tokenszáma 93.50M, és a teljes tokenszám 99552583.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 758.90K.