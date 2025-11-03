Rocki (ROCKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.69% Árváltozás (1D) -6.82% Árváltozás (7D) -19.49% Árváltozás (7D) -19.49%

Rocki (ROCKI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROCKI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROCKI valaha volt legmagasabb ára $ 5.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROCKI változása a következő volt: -0.69% az elmúlt órában, -6.82% az elmúlt 24 órában, és -19.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rocki (ROCKI) piaci információk

Piaci érték $ 4.26K$ 4.26K $ 4.26K Volumen (24H) $ 42.07$ 42.07 $ 42.07 Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K Forgalomban lévő készlet 7.89M 7.89M 7.89M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Rocki jelenlegi piaci plafonja $ 4.26K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 42.07. A(z) ROCKI keringésben lévő tokenszáma 7.89M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 54.02K.