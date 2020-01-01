Rocket Pool ETH (RETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rocket Pool ETH (RETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rocket Pool ETH (RETH) tokennel kapcsolatos információk Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Hivatalos webhely: https://rocketpool.net/ Vásárolj most RETH tokent!

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rocket Pool ETH (RETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Teljes tokenszám: $ 401.01K $ 401.01K $ 401.01K Keringésben lévő tokenszám: $ 401.01K $ 401.01K $ 401.01K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Minden idők csúcspontja: $ 5,618.08 $ 5,618.08 $ 5,618.08 Minden idők mélypontja: $ 887.26 $ 887.26 $ 887.26 Jelenlegi ár: $ 4,897.14 $ 4,897.14 $ 4,897.14 További tudnivalók a(z) Rocket Pool ETH (RETH) áráról

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rocket Pool ETH (RETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RETH token élő árfolyamát!

