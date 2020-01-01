Robotic Doge (DOGER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Robotic Doge (DOGER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Robotic Doge (DOGER) tokennel kapcsolatos információk Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes ! Hivatalos webhely: https://dogercoin.cz/ Vásárolj most DOGER tokent!

Robotic Doge (DOGER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Robotic Doge (DOGER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Teljes tokenszám: $ 144.52B $ 144.52B $ 144.52B Keringésben lévő tokenszám: $ 144.52B $ 144.52B $ 144.52B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Robotic Doge (DOGER) áráról

Robotic Doge (DOGER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Robotic Doge (DOGER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGER token élő árfolyamát!

DOGER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGER kapcsán? DOGER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOGER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

