Robotexon (ROX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00401348 24h alacsony $ 0.00432912 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.03880303 Legalacsonyabb ár $ 0.00291126 Árváltozás (1H) -1.29% Árváltozás (1D) -1.10% Árváltozás (7D) +0.25%

Robotexon (ROX) valós idejű ár: $0.00412655. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROX legalacsonyabb ára $ 0.00401348, legmagasabb ára pedig $ 0.00432912 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROX valaha volt legmagasabb ára $ 0.03880303, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00291126 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROX változása a következő volt: -1.29% az elmúlt órában, -1.10% az elmúlt 24 órában, és +0.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Robotexon (ROX) piaci információk

Piaci érték $ 289.05K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 412.92K Forgalomban lévő készlet 70.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Robotexon jelenlegi piaci plafonja $ 289.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROX keringésben lévő tokenszáma 70.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 412.92K.