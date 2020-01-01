RoboFlux ($RFQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RoboFlux ($RFQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RoboFlux ($RFQ) tokennel kapcsolatos információk RoboFlux is an AI-driven crypto trading ecosystem designed to revolutionize how traders engage with decentralized markets. The platform combines advanced artificial intelligence, automated trading bots, and real-time analytics to empower both novice and professional traders. RoboFlux’s primary purpose is to simplify and enhance crypto trading by providing intelligent signals, customizable trading strategies, and automation that adapts to dynamic market conditions. Through AI-powered decision-making, RoboFlux helps users minimize risks and maximize potential gains, whether they are trading manually or leveraging bots. In addition to trading tools, RoboFlux aims to build a supportive community where traders can access educational resources, share strategies, and stay ahead in the fast-moving crypto space. The utility of RoboFlux comes from its AI insights, bot integrations, and ability to execute trades seamlessly across multiple decentralized exchanges, making it a comprehensive solution for modern crypto traders. Hivatalos webhely: https://www.roboflux.tech/ Fehér könyv: https://robofluxai.gitbook.io/roboflux-whitepaper Vásárolj most $RFQ tokent!

RoboFlux ($RFQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RoboFlux ($RFQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.61K $ 6.61K $ 6.61K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.61K $ 6.61K $ 6.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.00148671 $ 0.00148671 $ 0.00148671 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) RoboFlux ($RFQ) áráról

RoboFlux ($RFQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RoboFlux ($RFQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $RFQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $RFQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $RFQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $RFQ token élő árfolyamát!

