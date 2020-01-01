Robin Rug (RUG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Robin Rug (RUG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Robin Rug (RUG) tokennel kapcsolatos információk Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation. Hivatalos webhely: https://www.robinrug.com/ Vásárolj most RUG tokent!

Robin Rug (RUG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Robin Rug (RUG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 59.82K $ 59.82K $ 59.82K Teljes tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.82K $ 59.82K $ 59.82K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Robin Rug (RUG) áráról

Robin Rug (RUG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Robin Rug (RUG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUG token élő árfolyamát!

RUG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUG kapcsán? RUG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

