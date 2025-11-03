Roadmap Coin (RDMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.78% Árváltozás (1D) -8.77% Árváltozás (7D) -6.89% Árváltozás (7D) -6.89%

Roadmap Coin (RDMP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RDMP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RDMP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RDMP változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -8.77% az elmúlt 24 órában, és -6.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Roadmap Coin (RDMP) piaci információk

Piaci érték $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Forgalomban lévő készlet 999.76M 999.76M 999.76M Teljes tokenszám 999,761,852.0453665 999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

A(z) Roadmap Coin jelenlegi piaci plafonja $ 10.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RDMP keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999761852.0453665. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.96K.