Roadmap Coin Ár (RDMP)
-0.78%
-8.77%
-6.89%
-6.89%
Roadmap Coin (RDMP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RDMP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RDMP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RDMP változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -8.77% az elmúlt 24 órában, és -6.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Roadmap Coin jelenlegi piaci plafonja $ 10.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RDMP keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999761852.0453665. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.96K.
A(z) Roadmap CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Roadmap Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Roadmap Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Roadmap Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-8.77%
|30 nap
|$ 0
|-10.92%
|60 nap
|$ 0
|-26.40%
|90 nap
|$ 0
|--
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
