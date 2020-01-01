ROACORE (ROA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ROACORE (ROA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ROACORE (ROA) tokennel kapcsolatos információk The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.roaland.foundation/ Fehér könyv: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Vásárolj most ROA tokent!

ROACORE (ROA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ROACORE (ROA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Teljes tokenszám: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 602.00M $ 602.00M $ 602.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Minden idők csúcspontja: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Minden idők mélypontja: $ 0.00821655 $ 0.00821655 $ 0.00821655 Jelenlegi ár: $ 0.00857679 $ 0.00857679 $ 0.00857679 További tudnivalók a(z) ROACORE (ROA) áráról

ROACORE (ROA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ROACORE (ROA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROA token élő árfolyamát!

ROA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROA kapcsán? ROA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

