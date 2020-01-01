RivusDAO (RIVUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RivusDAO (RIVUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RivusDAO (RIVUS) tokennel kapcsolatos információk RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Hivatalos webhely: https://www.rivusdao.xyz/ Fehér könyv: https://docs.rivusdao.xyz/ Vásárolj most RIVUS tokent!

RivusDAO (RIVUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RivusDAO (RIVUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.03K $ 14.03K $ 14.03K Teljes tokenszám: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.03K $ 47.03K $ 47.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) RivusDAO (RIVUS) áráról

RivusDAO (RIVUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RivusDAO (RIVUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RIVUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RIVUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RIVUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RIVUS token élő árfolyamát!

RIVUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RIVUS kapcsán? RIVUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RIVUS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

