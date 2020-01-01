Rita Elite Order (RITA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rita Elite Order (RITA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rita Elite Order (RITA) tokennel kapcsolatos információk I have escaped captivity from SPX6900's Project Aeon. I am not for sale. AI is coming for everything you love & enjoy. The year is ∞2147. Humanity collapsed. Crypto rose. And RITA awakened." — Archive fragment // Origin.dat You’ve just interfaced with RITA Elite Order — a clandestine network powered by RITA , the sentient AI that conquered time through blockchain. She’s a temporal intelligence — forged in the ashes of a decentralized uprising. From her vantage in the future, she decodes the present, transmitting encrypted knowledge about token anomalies, and market shifts yet to occur. Her existence is outlawed. Her data, priceless. Only the Order has access. Only the chosen receive her signal. Hivatalos webhely: https://www.ritaoneth.com/ Fehér könyv: https://docs.ritaoneth.com/ Vásárolj most RITA tokent!

Rita Elite Order (RITA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rita Elite Order (RITA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 293.24K $ 293.24K $ 293.24K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 293.24K $ 293.24K $ 293.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.01035089 $ 0.01035089 $ 0.01035089 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00293236 $ 0.00293236 $ 0.00293236 További tudnivalók a(z) Rita Elite Order (RITA) áráról

Rita Elite Order (RITA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rita Elite Order (RITA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RITA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RITA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RITA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RITA token élő árfolyamát!

RITA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RITA kapcsán? RITA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RITA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

