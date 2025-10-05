Rita Elite Order (RITA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00059855 $ 0.00059855 $ 0.00059855 24h alacsony $ 0.00063855 $ 0.00063855 $ 0.00063855 24h magas 24h alacsony $ 0.00059855$ 0.00059855 $ 0.00059855 24h magas $ 0.00063855$ 0.00063855 $ 0.00063855 Minden idők csúcspontja $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Legalacsonyabb ár $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Árváltozás (1H) -0.18% Árváltozás (1D) +2.02% Árváltozás (7D) +18.39% Árváltozás (7D) +18.39%

Rita Elite Order (RITA) valós idejű ár: $0.00061806. Az elmúlt 24 órában, a(z)RITA legalacsonyabb ára $ 0.00059855, legmagasabb ára pedig $ 0.00063855 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RITA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01035089, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009955 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RITA változása a következő volt: -0.18% az elmúlt órában, +2.02% az elmúlt 24 órában, és +18.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rita Elite Order (RITA) piaci információk

Piaci érték $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Rita Elite Order jelenlegi piaci plafonja $ 61.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RITA keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 61.79K.