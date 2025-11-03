TőzsdeDEX+
A(z) élő Ripplebids ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) XRPB-SOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XRPB-SOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ripplebids ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) XRPB-SOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XRPB-SOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XRPB-SOL

XRPB-SOL árinformációk

Mi a(z) XRPB-SOL

XRPB-SOL fehér könyv

XRPB-SOL hivatalos webhely

XRPB-SOL tokenomikai adatai

XRPB-SOL árelőrejelzés

Ripplebids Logó

Ripplebids Ár (XRPB-SOL)

Nem listázott

1 XRPB-SOL-USD élő ár:

--
----
-5.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ripplebids (XRPB-SOL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:32 (UTC+8)

Ripplebids (XRPB-SOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-5.56%

-1.02%

-1.02%

Ripplebids (XRPB-SOL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XRPB-SOL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XRPB-SOL valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XRPB-SOL változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -5.56% az elmúlt 24 órában, és -1.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ripplebids (XRPB-SOL) piaci információk

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

--
----

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

999.80M
999.80M 999.80M

999,804,921.249607
999,804,921.249607 999,804,921.249607

A(z) Ripplebids jelenlegi piaci plafonja $ 6.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XRPB-SOL keringésben lévő tokenszáma 999.80M, és a teljes tokenszám 999804921.249607. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.65K.

Ripplebids (XRPB-SOL) árelőzmények USD

A(z) RipplebidsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ripplebids USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ripplebids USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ripplebids USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.56%
30 nap$ 0-72.23%
60 nap$ 0-70.26%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ripplebids (XRPB-SOL)

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ripplebids (XRPB-SOL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Ripplebids árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ripplebids (XRPB-SOL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ripplebids (XRPB-SOL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ripplebids rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ripplebids árelőrejelzését most!

XRPB-SOL helyi valutákra

Ripplebids (XRPB-SOL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ripplebids (XRPB-SOL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XRPB-SOL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ripplebids (XRPB-SOL)

Mennyit ér ma a(z) Ripplebids (XRPB-SOL)?
A(z) élő XRPB-SOL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XRPB-SOL ára a(z) USD esetében?
A(z) XRPB-SOL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ripplebids piaci plafonja?
A(z) XRPB-SOL piaci plafonja $ 6.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XRPB-SOL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XRPB-SOL keringésben lévő tokenszáma 999.80M USD.
Mi volt a(z) XRPB-SOL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XRPB-SOL mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) XRPB-SOL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XRPB-SOL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) XRPB-SOL kereskedési volumene?
A(z) XRPB-SOL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XRPB-SOL ára emelkedni fog idén?
A(z) XRPB-SOL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XRPB-SOL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Ripplebids (XRPB-SOL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

