Ripplebids (XRPB-SOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0
24h alacsony $ 0
24h magas $ 0
Minden idők csúcspontja $ 0
Legalacsonyabb ár $ 0
Árváltozás (1H) -0.24%
Árváltozás (1D) -5.56%
Árváltozás (7D) -1.02%

Ripplebids (XRPB-SOL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XRPB-SOL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XRPB-SOL valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XRPB-SOL változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -5.56% az elmúlt 24 órában, és -1.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ripplebids (XRPB-SOL) piaci információk

Piaci érték $ 6.65K
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.65K
Forgalomban lévő készlet 999.80M
Teljes tokenszám 999,804,921.249607

A(z) Ripplebids jelenlegi piaci plafonja $ 6.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XRPB-SOL keringésben lévő tokenszáma 999.80M, és a teljes tokenszám 999804921.249607. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.65K.