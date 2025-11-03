TőzsdeDEX+
A(z) élő RIPPLE WITH RIZZ ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RIZZLE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RIZZLE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RIZZLE

RIZZLE árinformációk

Mi a(z) RIZZLE

RIZZLE hivatalos webhely

RIZZLE tokenomikai adatai

RIZZLE árelőrejelzés

RIPPLE WITH RIZZ Ár (RIZZLE)

1 RIZZLE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:25 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.93%

-13.93%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RIZZLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RIZZLE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RIZZLE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -13.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) piaci információk

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

--
----

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

A(z) RIPPLE WITH RIZZ jelenlegi piaci plafonja $ 24.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RIZZLE keringésben lévő tokenszáma 989.87M, és a teljes tokenszám 989871841.860799. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.57K.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) árelőzmények USD

A(z) RIPPLE WITH RIZZUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) RIPPLE WITH RIZZ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RIPPLE WITH RIZZ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RIPPLE WITH RIZZ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-21.71%
60 nap$ 0-38.10%
90 nap$ 0--

Mi a(z) RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Erőforrás

Hivatalos webhely

RIPPLE WITH RIZZ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) RIPPLE WITH RIZZ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) RIPPLE WITH RIZZ árelőrejelzését most!

RIZZLE helyi valutákra

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RIZZLE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Mennyit ér ma a(z) RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)?
A(z) élő RIZZLE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RIZZLE ára a(z) USD esetében?
A(z) RIZZLE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) RIPPLE WITH RIZZ piaci plafonja?
A(z) RIZZLE piaci plafonja $ 24.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RIZZLE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RIZZLE keringésben lévő tokenszáma 989.87M USD.
Mi volt a(z) RIZZLE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RIZZLE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) RIZZLE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RIZZLE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RIZZLE kereskedési volumene?
A(z) RIZZLE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RIZZLE ára emelkedni fog idén?
A(z) RIZZLE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RIZZLE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:25 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

