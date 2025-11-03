TőzsdeDEX+
A(z) élő Ripe DAO Governance Token ár ma 1.75 USD. Kövesd nyomon a(z) RIPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RIPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RIPE

RIPE árinformációk

Mi a(z) RIPE

RIPE hivatalos webhely

RIPE tokenomikai adatai

RIPE árelőrejelzés

Ripe DAO Governance Token Logó

Ripe DAO Governance Token Ár (RIPE)

Nem listázott

1 RIPE-USD élő ár:

$1.75
$1.75
-1.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:25:35 (UTC+8)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.74
$ 1.74
24h alacsony
$ 1.8
$ 1.8
24h magas

$ 1.74
$ 1.74

$ 1.8
$ 1.8

$ 42.92
$ 42.92

$ 1.68
$ 1.68

-1.03%

-1.41%

-21.24%

-21.24%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) valós idejű ár: $1.75. Az elmúlt 24 órában, a(z)RIPE legalacsonyabb ára $ 1.74, legmagasabb ára pedig $ 1.8 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RIPE valaha volt legmagasabb ára $ 42.92, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.68 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RIPE változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -1.41% az elmúlt 24 órában, és -21.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) piaci információk

$ 2.07M
$ 2.07M

--
--

$ 1.75B
$ 1.75B

1.19M
1.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Ripe DAO Governance Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RIPE keringésben lévő tokenszáma 1.19M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.75B.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) árelőzmények USD

A(z) Ripe DAO Governance TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.025148379654974.
A(z) Ripe DAO Governance Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -1.0120790750.
A(z) Ripe DAO Governance Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -1.5001206500.
A(z) Ripe DAO Governance Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.025148379654974-1.41%
30 nap$ -1.0120790750-57.83%
60 nap$ -1.5001206500-85.72%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ripe DAO Governance Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ripe DAO Governance Token (RIPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ripe DAO Governance Token (RIPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ripe DAO Governance Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ripe DAO Governance Token árelőrejelzését most!

RIPE helyi valutákra

Ripe DAO Governance Token (RIPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ripe DAO Governance Token (RIPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RIPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Mennyit ér ma a(z) Ripe DAO Governance Token (RIPE)?
A(z) élő RIPE ár a(z) USD esetében 1.75 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RIPE ára a(z) USD esetében?
A(z) RIPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.75. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ripe DAO Governance Token piaci plafonja?
A(z) RIPE piaci plafonja $ 2.07M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RIPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RIPE keringésben lévő tokenszáma 1.19M USD.
Mi volt a(z) RIPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RIPE mindenkori legmagasabb ára 42.92 USD.
Mi volt a(z) RIPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RIPE mindenkori legalacsonyabb ára 1.68 USD.
Mekkora a(z) RIPE kereskedési volumene?
A(z) RIPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RIPE ára emelkedni fog idén?
A(z) RIPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RIPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:25:35 (UTC+8)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

