Ripe DAO Governance Token (RIPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 24h alacsony $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24h magas 24h alacsony $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 24h magas $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 Minden idők csúcspontja $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 Legalacsonyabb ár $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Árváltozás (1H) -1.03% Árváltozás (1D) -1.41% Árváltozás (7D) -21.24% Árváltozás (7D) -21.24%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) valós idejű ár: $1.75. Az elmúlt 24 órában, a(z)RIPE legalacsonyabb ára $ 1.74, legmagasabb ára pedig $ 1.8 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RIPE valaha volt legmagasabb ára $ 42.92, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.68 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RIPE változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -1.41% az elmúlt 24 órában, és -21.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) piaci információk

Piaci érték $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.75B$ 1.75B $ 1.75B Forgalomban lévő készlet 1.19M 1.19M 1.19M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Ripe DAO Governance Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RIPE keringésben lévő tokenszáma 1.19M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.75B.