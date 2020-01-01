Rings scBTC (SCBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rings scBTC (SCBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rings scBTC (SCBTC) tokennel kapcsolatos információk Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Hivatalos webhely: https://rings.money/ Vásárolj most SCBTC tokent!

Rings scBTC (SCBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rings scBTC (SCBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.06M $ 28.06M $ 28.06M Teljes tokenszám: $ 254.94 $ 254.94 $ 254.94 Keringésben lévő tokenszám: $ 254.94 $ 254.94 $ 254.94 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.06M $ 28.06M $ 28.06M Minden idők csúcspontja: $ 123,480 $ 123,480 $ 123,480 Minden idők mélypontja: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Jelenlegi ár: $ 110,060 $ 110,060 $ 110,060 További tudnivalók a(z) Rings scBTC (SCBTC) áráról

Rings scBTC (SCBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rings scBTC (SCBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCBTC token élő árfolyamát!

SCBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCBTC kapcsán? SCBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

