Ringfence (RING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00131855 $ 0.00131855 $ 0.00131855 24h alacsony $ 0.00163267 $ 0.00163267 $ 0.00163267 24h magas 24h alacsony $ 0.00131855$ 0.00131855 $ 0.00131855 24h magas $ 0.00163267$ 0.00163267 $ 0.00163267 Minden idők csúcspontja $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.48% Árváltozás (1D) -18.16% Árváltozás (7D) +7.15% Árváltozás (7D) +7.15%

Ringfence (RING) valós idejű ár: $0.00132875. Az elmúlt 24 órában, a(z)RING legalacsonyabb ára $ 0.00131855, legmagasabb ára pedig $ 0.00163267 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RING valaha volt legmagasabb ára $ 0.00631812, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RING változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -18.16% az elmúlt 24 órában, és +7.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ringfence (RING) piaci információk

Piaci érték $ 67.71K$ 67.71K $ 67.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Forgalomban lévő készlet 51.35M 51.35M 51.35M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Ringfence jelenlegi piaci plafonja $ 67.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RING keringésben lévő tokenszáma 51.35M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.32M.