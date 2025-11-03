RingDAO (RING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00107677 24h magas $ 0.00113801 Minden idők csúcspontja $ 0.30361 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.13% Árváltozás (1D) -4.62% Árváltozás (7D) -14.61%

RingDAO (RING) valós idejű ár: $0.0010791. Az elmúlt 24 órában, a(z)RING legalacsonyabb ára $ 0.00107677, legmagasabb ára pedig $ 0.00113801 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RING valaha volt legmagasabb ára $ 0.30361, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RING változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, -4.62% az elmúlt 24 órában, és -14.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RingDAO (RING) piaci információk

Piaci érték $ 1.83M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.27M Forgalomban lévő készlet 1.70B Teljes tokenszám 2,099,840,208.0

A(z) RingDAO jelenlegi piaci plafonja $ 1.83M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RING keringésben lévő tokenszáma 1.70B, és a teljes tokenszám 2099840208.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.27M.