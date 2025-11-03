Ring AI (RING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00175403 $ 0.00175403 $ 0.00175403 24h alacsony $ 0.00320515 $ 0.00320515 $ 0.00320515 24h magas 24h alacsony $ 0.00175403$ 0.00175403 $ 0.00175403 24h magas $ 0.00320515$ 0.00320515 $ 0.00320515 Minden idők csúcspontja $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Legalacsonyabb ár $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Árváltozás (1H) -5.15% Árváltozás (1D) +41.17% Árváltozás (7D) +18.56% Árváltozás (7D) +18.56%

Ring AI (RING) valós idejű ár: $0.00247623. Az elmúlt 24 órában, a(z)RING legalacsonyabb ára $ 0.00175403, legmagasabb ára pedig $ 0.00320515 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RING valaha volt legmagasabb ára $ 0.87041, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00129543 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RING változása a következő volt: -5.15% az elmúlt órában, +41.17% az elmúlt 24 órában, és +18.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ring AI (RING) piaci információk

Piaci érték $ 247.61K$ 247.61K $ 247.61K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 247.61K$ 247.61K $ 247.61K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Ring AI jelenlegi piaci plafonja $ 247.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RING keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 247.61K.