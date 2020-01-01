Riky The Raccoon (RIKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Riky The Raccoon (RIKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Riky The Raccoon (RIKY) tokennel kapcsolatos információk Riky: A Community-Centric Journey from Setback to Success Once victim to a disheartening rug pull by its original developer, Riky the Raccoon has risen from the ashes, transforming adversity into opportunity. In the wake of this challenge, a passionate group of enthusiasts, each new to the world of cryptocurrency project management, rallied together to revive and reimagine what a meme coin could represent. This marked the beginning of an extraordinary journey for Riky, pivoting from a mere digital asset to a vibrant, community-driven movement. At the heart of Riky’s resurgence is a foundational belief that community comes before price. By focusing on strong, transparent engagement and collaboration, Riky has cultivated an environment where every member has a voice and a stake in the project’s direction. This ethos has attracted a diverse array of talents, from marketing mavens and tech innovators to creative visionaries, all dedicated to the coin’s success. The choice of Riky the Raccoon, one of the internet’s most viral and beloved animals, as the mascot encapsulates the spirit of the project—mischievous, resilient, and endearing. This choice has not only won the hearts of the crypto community but has also opened a treasure trove of marketing possibilities that continue to drive the project’s visibility and appeal. Operating on the burgeoning Coinbase chain, Riky leverages the latest in blockchain technology to ensure scalability, security, and sustainability. The chain’s growing ecosystem presents a fertile ground for Riky, offering unparalleled opportunities for innovation and expansion. As we continue to expand our reach and build our legacy, Riky remains a testament to the power of community in the blockchain world. The future holds unimaginable potential; with each new member, partner, and innovation, we rewrite what a meme coin can achieve. Join us on this remarkable journey. Hivatalos webhely: https://rikytheraccoon.xyz/ Vásárolj most RIKY tokent!

Riky The Raccoon (RIKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Riky The Raccoon (RIKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RIKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RIKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RIKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RIKY token élő árfolyamát!

