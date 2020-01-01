RigoBlock (GRG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RigoBlock (GRG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RigoBlock (GRG) tokennel kapcsolatos információk "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Hivatalos webhely: https://rigoblock.com Fehér könyv: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf Vásárolj most GRG tokent!

RigoBlock (GRG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RigoBlock (GRG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Teljes tokenszám: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Minden idők csúcspontja: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.213705 $ 0.213705 $ 0.213705 További tudnivalók a(z) RigoBlock (GRG) áráról

RigoBlock (GRG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RigoBlock (GRG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRG token élő árfolyamát!

GRG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRG kapcsán? GRG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

