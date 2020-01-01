Rigel Protocol (RGP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rigel Protocol (RGP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rigel Protocol (RGP) tokennel kapcsolatos információk The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Hivatalos webhely: https://www.rigelprotocol.com/ Vásárolj most RGP tokent!

Rigel Protocol (RGP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rigel Protocol (RGP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.73K $ 8.73K $ 8.73K Teljes tokenszám: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 48.49K $ 48.49K $ 48.49K Minden idők csúcspontja: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Minden idők mélypontja: $ 0.00276298 $ 0.00276298 $ 0.00276298 Jelenlegi ár: $ 0.00969775 $ 0.00969775 $ 0.00969775 További tudnivalók a(z) Rigel Protocol (RGP) áráról

Rigel Protocol (RGP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rigel Protocol (RGP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RGP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RGP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RGP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RGP token élő árfolyamát!

RGP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RGP kapcsán? RGP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RGP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

