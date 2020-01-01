RIFT AI (RIFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RIFT AI (RIFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RIFT AI (RIFT) tokennel kapcsolatos információk The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Hivatalos webhely: https://rift.ai/ Fehér könyv: https://faq.rift.ai/ Vásárolj most RIFT tokent!

RIFT AI (RIFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RIFT AI (RIFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 Minden idők mélypontja: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 Jelenlegi ár: $ 0.00773366 $ 0.00773366 $ 0.00773366 További tudnivalók a(z) RIFT AI (RIFT) áráról

RIFT AI (RIFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RIFT AI (RIFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RIFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RIFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RIFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RIFT token élő árfolyamát!

RIFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RIFT kapcsán? RIFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RIFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

