A(z) élő Ridotto ár ma 0.00584037 USD. Kövesd nyomon a(z) RDT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RDT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ridotto ár ma 0.00584037 USD. Kövesd nyomon a(z) RDT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RDT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RDT

RDT árinformációk

Mi a(z) RDT

RDT hivatalos webhely

RDT tokenomikai adatai

RDT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ridotto Logó

Ridotto Ár (RDT)

Nem listázott

1 RDT-USD élő ár:

$0.00584037
$0.00584037$0.00584037
-2.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ridotto (RDT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:25:05 (UTC+8)

Ridotto (RDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00583788
$ 0.00583788$ 0.00583788
24h alacsony
$ 0.00602042
$ 0.00602042$ 0.00602042
24h magas

$ 0.00583788
$ 0.00583788$ 0.00583788

$ 0.00602042
$ 0.00602042$ 0.00602042

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.00293954
$ 0.00293954$ 0.00293954

--

-2.28%

-8.52%

-8.52%

Ridotto (RDT) valós idejű ár: $0.00584037. Az elmúlt 24 órában, a(z)RDT legalacsonyabb ára $ 0.00583788, legmagasabb ára pedig $ 0.00602042 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00293954 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RDT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -2.28% az elmúlt 24 órában, és -8.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ridotto (RDT) piaci információk

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

314.76M
314.76M 314.76M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) Ridotto jelenlegi piaci plafonja $ 1.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RDT keringésben lévő tokenszáma 314.76M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.92M.

Ridotto (RDT) árelőzmények USD

A(z) RidottoUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000136432299214475.
A(z) Ridotto USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002813072.
A(z) Ridotto USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0009723188.
A(z) Ridotto USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.001836977459362649.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000136432299214475-2.28%
30 nap$ +0.0002813072+4.82%
60 nap$ +0.0009723188+16.65%
90 nap$ +0.001836977459362649+45.89%

Mi a(z) Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ridotto (RDT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ridotto árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ridotto (RDT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ridotto (RDT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ridotto rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ridotto árelőrejelzését most!

RDT helyi valutákra

Ridotto (RDT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ridotto (RDT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RDT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ridotto (RDT)

Mennyit ér ma a(z) Ridotto (RDT)?
A(z) élő RDT ár a(z) USD esetében 0.00584037 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RDT ára a(z) USD esetében?
A(z) RDT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00584037. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ridotto piaci plafonja?
A(z) RDT piaci plafonja $ 1.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RDT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RDT keringésben lévő tokenszáma 314.76M USD.
Mi volt a(z) RDT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RDT mindenkori legmagasabb ára 1.51 USD.
Mi volt a(z) RDT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RDT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00293954 USD.
Mekkora a(z) RDT kereskedési volumene?
A(z) RDT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RDT ára emelkedni fog idén?
A(z) RDT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RDT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:25:05 (UTC+8)

Ridotto (RDT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

