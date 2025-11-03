TőzsdeDEX+
A(z) élő Ricky The Raccoon ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RICKY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RICKY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RICKY

RICKY árinformációk

Mi a(z) RICKY

RICKY hivatalos webhely

RICKY tokenomikai adatai

RICKY árelőrejelzés

Ricky The Raccoon Logó

Ricky The Raccoon Ár (RICKY)

Nem listázott

1 RICKY-USD élő ár:

--
----
-5.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ricky The Raccoon (RICKY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:24:58 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00478606
$ 0.00478606$ 0.00478606

$ 0
$ 0$ 0

-1.37%

-5.75%

-16.67%

-16.67%

Ricky The Raccoon (RICKY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RICKY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RICKY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00478606, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RICKY változása a következő volt: -1.37% az elmúlt órában, -5.75% az elmúlt 24 órában, és -16.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ricky The Raccoon (RICKY) piaci információk

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

--
----

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Ricky The Raccoon jelenlegi piaci plafonja $ 41.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RICKY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.53K.

Ricky The Raccoon (RICKY) árelőzmények USD

A(z) Ricky The RaccoonUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ricky The Raccoon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ricky The Raccoon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ricky The Raccoon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.75%
30 nap$ 0-47.20%
60 nap$ 0-64.33%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ricky The Raccoon (RICKY)

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ricky The Raccoon (RICKY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ricky The Raccoon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ricky The Raccoon (RICKY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ricky The Raccoon (RICKY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ricky The Raccoon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ricky The Raccoon árelőrejelzését most!

RICKY helyi valutákra

Ricky The Raccoon (RICKY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ricky The Raccoon (RICKY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RICKY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ricky The Raccoon (RICKY)

Mennyit ér ma a(z) Ricky The Raccoon (RICKY)?
A(z) élő RICKY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RICKY ára a(z) USD esetében?
A(z) RICKY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ricky The Raccoon piaci plafonja?
A(z) RICKY piaci plafonja $ 41.53K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RICKY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RICKY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) RICKY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RICKY mindenkori legmagasabb ára 0.00478606 USD.
Mi volt a(z) RICKY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RICKY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RICKY kereskedési volumene?
A(z) RICKY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RICKY ára emelkedni fog idén?
A(z) RICKY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RICKY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:24:58 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

