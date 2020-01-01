Rick the NPC (RICK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rick the NPC (RICK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rick the NPC (RICK) tokennel kapcsolatos információk Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon. Hivatalos webhely: https://rickthenpc.com Vásárolj most RICK tokent!

Rick the NPC (RICK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rick the NPC (RICK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Rick the NPC (RICK) áráról

Rick the NPC (RICK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rick the NPC (RICK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RICK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RICK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RICK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RICK token élő árfolyamát!

RICK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RICK kapcsán? RICK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RICK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

