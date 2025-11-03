TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Ribbit on Base ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RIBBIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RIBBIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ribbit on Base ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RIBBIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RIBBIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RIBBIT

RIBBIT árinformációk

Mi a(z) RIBBIT

RIBBIT hivatalos webhely

RIBBIT tokenomikai adatai

RIBBIT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ribbit on Base Logó

Ribbit on Base Ár (RIBBIT)

Nem listázott

1 RIBBIT-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:10 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ribbit on Base (RIBBIT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RIBBIT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RIBBIT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RIBBIT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ribbit on Base (RIBBIT) piaci információk

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Ribbit on Base jelenlegi piaci plafonja $ 19.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RIBBIT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.36K.

Ribbit on Base (RIBBIT) árelőzmények USD

A(z) Ribbit on BaseUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ribbit on Base USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ribbit on Base USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ribbit on Base USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 00.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ribbit on Base (RIBBIT)

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ribbit on Base (RIBBIT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ribbit on Base árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ribbit on Base (RIBBIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ribbit on Base (RIBBIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ribbit on Base rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ribbit on Base árelőrejelzését most!

RIBBIT helyi valutákra

Ribbit on Base (RIBBIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ribbit on Base (RIBBIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RIBBIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ribbit on Base (RIBBIT)

Mennyit ér ma a(z) Ribbit on Base (RIBBIT)?
A(z) élő RIBBIT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RIBBIT ára a(z) USD esetében?
A(z) RIBBIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ribbit on Base piaci plafonja?
A(z) RIBBIT piaci plafonja $ 19.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RIBBIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RIBBIT keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) RIBBIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RIBBIT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) RIBBIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RIBBIT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RIBBIT kereskedési volumene?
A(z) RIBBIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RIBBIT ára emelkedni fog idén?
A(z) RIBBIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RIBBIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:10 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,816.75
$107,816.75$107,816.75

-2.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.54
$3,727.54$3,727.54

-3.26%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.59
$176.59$176.59

-3.91%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0607
$1.0607$1.0607

-15.94%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.54
$3,727.54$3,727.54

-3.26%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,816.75
$107,816.75$107,816.75

-2.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.59
$176.59$176.59

-3.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4190
$2.4190$2.4190

-3.23%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0607
$1.0607$1.0607

-15.94%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07000
$0.07000$0.07000

+600.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0248
$0.0248$0.0248

-91.41%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05584
$0.05584$0.05584

+1.12%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07000
$0.07000$0.07000

+600.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0004444
$0.0004444$0.0004444

+122.20%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006656
$0.00006656$0.00006656

+81.80%

0G Logó

0G

0G

$1.579
$1.579$1.579

+63.45%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000398
$0.0000398$0.0000398

+57.93%