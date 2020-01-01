Rhun Capital (RHUN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rhun Capital (RHUN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rhun Capital (RHUN) tokennel kapcsolatos információk We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Hivatalos webhely: https://rhun.io Vásárolj most RHUN tokent!

Rhun Capital (RHUN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rhun Capital (RHUN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 964.89M $ 964.89M $ 964.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Rhun Capital (RHUN) áráról

Rhun Capital (RHUN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rhun Capital (RHUN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RHUN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RHUN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RHUN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RHUN token élő árfolyamát!

RHUN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RHUN kapcsán? RHUN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RHUN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

