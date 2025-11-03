Rhetor (RT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01020526 $ 0.01020526 $ 0.01020526 24h alacsony $ 0.01793533 $ 0.01793533 $ 0.01793533 24h magas 24h alacsony $ 0.01020526$ 0.01020526 $ 0.01020526 24h magas $ 0.01793533$ 0.01793533 $ 0.01793533 Minden idők csúcspontja $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Legalacsonyabb ár $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 Árváltozás (1H) -1.44% Árváltozás (1D) -42.12% Árváltozás (7D) -23.39% Árváltozás (7D) -23.39%

Rhetor (RT) valós idejű ár: $0.01038016. Az elmúlt 24 órában, a(z)RT legalacsonyabb ára $ 0.01020526, legmagasabb ára pedig $ 0.01793533 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RT valaha volt legmagasabb ára $ 0.02402558, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00858898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RT változása a következő volt: -1.44% az elmúlt órában, -42.12% az elmúlt 24 órában, és -23.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Rhetor (RT) piaci információk

Piaci érték $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

A(z) Rhetor jelenlegi piaci plafonja $ 10.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999501.125052. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.38M.