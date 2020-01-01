Revuto (REVU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Revuto (REVU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Revuto (REVU) tokennel kapcsolatos információk In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we'll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don't use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Hivatalos webhely: https://crypto.revuto.com/

Revuto (REVU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Revuto (REVU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 751.49K $ 751.49K $ 751.49K Teljes tokenszám: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 182.11M $ 182.11M $ 182.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Minden idők csúcspontja: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Minden idők mélypontja: $ 0.00381177 $ 0.00381177 $ 0.00381177 Jelenlegi ár: $ 0.00412651 $ 0.00412651 $ 0.00412651 További tudnivalók a(z) Revuto (REVU) áráról

Revuto (REVU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Revuto (REVU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REVU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REVU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REVU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REVU token élő árfolyamát!

REVU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REVU kapcsán? REVU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REVU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

