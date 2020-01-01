Reverse Unit Bias (RUB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Reverse Unit Bias (RUB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Reverse Unit Bias (RUB) tokennel kapcsolatos információk RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Hivatalos webhely: https://www.rub.meme/ Vásárolj most RUB tokent!

Reverse Unit Bias (RUB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Reverse Unit Bias (RUB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Teljes tokenszám: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Minden idők csúcspontja: $ 8,698,809 $ 8,698,809 $ 8,698,809 Minden idők mélypontja: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 Jelenlegi ár: $ 8,425,557 $ 8,425,557 $ 8,425,557 További tudnivalók a(z) Reverse Unit Bias (RUB) áráról

Reverse Unit Bias (RUB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Reverse Unit Bias (RUB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUB token élő árfolyamát!

RUB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUB kapcsán? RUB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!